美国金融：叶伦承诺美联储理事会将加大对银行强制执行行动的监管力度

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透华盛顿2月27日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周四承诺，将加大理事会参与诸如投票批准关键和解协议等大型银行强制执行行动政策决定的力度。
叶伦在参议院金融委员会作证的问答环节回答民主党马萨诸塞州参议员Elizabeth Warren的提问时表示，“理事会全面参与重要决定完全合适。”
本月稍早，Warren和马里兰州众议员Elijah Cummings致信叶伦，提出对美联储理事会在银行强制执行行动方面采取放任不管的态度表示担忧。
信中援引贝南克提供的统计数据显示，美联储理事会在过去10年间，仅对约1,000起强制执行行动中的11起进行了投票。(完)
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。