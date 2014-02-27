美国金融：叶伦承诺美联储理事会将加大对银行强制执行行动的监管力度

路透华盛顿2月27日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周四承诺，将加大理事会参与诸如投票批准关键和解协议等大型银行强制执行行动政策决定的力度。

叶伦在参议院金融委员会作证的问答环节回答民主党马萨诸塞州参议员Elizabeth Warren的提问时表示，“理事会全面参与重要决定完全合适。”

本月稍早，Warren和马里兰州众议员Elijah Cummings致信叶伦，提出对美联储理事会在银行强制执行行动方面采取放任不管的态度表示担忧。