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市场报道 | 2016年 3月 31日 星期四 23:49 BJT

标题新闻：芝加哥联储总裁称，若3月非农就业岗位增幅接近市场预期的约20万个将是“一桩好事”

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯

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