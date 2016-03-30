美国芝加哥联储总裁呼吁FED谨慎升息 为美国经济提供缓冲

路透纽约3月30日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三表示，未来几年宜“小步”升息，这样既可以为美国经济应对外部冲击提供缓冲，又可以防止通胀下滑至过低的水准。

埃文斯重申了经济面临的风险偏于下档。他支持今年仅升息两次。

他在纽约预测者俱乐部表示，“我们应为意料之外的低迷买一些保险。”

“这意味着政策应比平常更为宽松，为总需求提供额外的提振，以缓冲未来可能出现的下行冲击，这种冲击或将让美国经济重返下档。”

在去年12月升息后，美国联邦储备委员会(美联储/FED)本月初按兵不动，称因海外的风险以及年初全球市场出现的抛售。

埃文斯指出，鉴于年初发生的一波市场震荡，以及这种情形未来可能更加频繁地出现，美国应该缓慢地继续升息。

“市场波动性可能更频繁地出现，”他说，并表示这是美联储在考虑何时升息时应当保持“谨慎”的一个原因。

埃文斯还认为，低利率环境令美联储4月升息的门槛很高；不过如果就业市场继续改善，那么6月有可能采取行动。

“相信通胀率将持续向2%的目标水平上升...这一门槛相当高，”埃文斯表示。“如果4月前...我们就满足了这个条件，我会感到意外。”

他说，“我认为6月是否采取行动将取决于就业市场是否会像此前一样继续改善，”包括失业率下降和就业参与率上升。

“若能取得这样的更大进步，将成为继续逐步调整利率的很好理由。考虑到欧洲和其他地方的通胀率偏低，我想我们不希望轻举妄动，”埃文斯表示，并重申他预期今年将升息两次。

鉴于最近美国通胀数据强劲，埃文斯称他将今年通胀率预估上调至1.6%，不过他预计仍需三年时间才能实现2%的通胀目标。

他还表示到夏末时，对于最近强劲的美国通胀数据是可持续的还是短暂反弹，美联储将有更加明确的看法。

“如果月度数据继续表现得更加强劲而且越来越多，我认为将需要认真看待。如果这只是季节性表现，那么将在某个时间减弱...到夏末时，将有关于这个情况的更多信息，”他对记者表示。(完)