芝加哥联储总裁埃文斯重申采用“浅”升息路径主张

路透香港4月5日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二重申，他主张今年美联储仅升息两次，并称他的经济增长预测面临的风险偏于下行。

“一个极浅的利率路径，就像联邦公开市场委员会(FOMC)预测中值的那样，是较为适宜的，”埃文斯在为香港演说准备的讲稿中称。

FOMC是美联储的政策制定机构，该机构3月的预测中值暗示今年升息两次。

埃文斯的讲话与他上周在纽约的演讲非常相似。他今年没有货币政策的投票权。(完)