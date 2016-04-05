芝加哥联储总裁埃文斯重申采用“浅”升息路径主张

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透香港4月5日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二重申，他主张今年美联储仅升息两次，并称他的经济增长预测面临的风险偏于下行。
“一个极浅的利率路径，就像联邦公开市场委员会(FOMC)预测中值的那样，是较为适宜的，”埃文斯在为香港演说准备的讲稿中称。
FOMC是美联储的政策制定机构，该机构3月的预测中值暗示今年升息两次。
埃文斯的讲话与他上周在纽约的演讲非常相似。他今年没有货币政策的投票权。(完)
(编译 李春喜 审校 王丽鑫)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。