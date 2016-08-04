专访：美国芝加哥联储总裁称今年升息一次可能“合适”

路透8月3日 - 美国芝加哥联储总裁埃文斯周三对今年稍晚升息给予温和支持，尽管他担心通胀仍低于2%的通胀目标。

“我认为美国实体经济表现相当好，尤其是考虑到我们面临的所有阻力，”包括欧洲和中国经济增长放缓，埃文斯在芝加哥接受群访时说。

“我确实认为今年升息一次可能是合适的，”他称，“即使我倾向于通胀表现更强之前不要升息。”

受失业下滑鼓舞，美国联邦储备委员会(美联储/FED)去年12月实施近10年来首次升息，但美元走强、海外经济增长放缓以及国内经济前景的不确定性，美联储暂停了进一步升息的脚步。

根据美联储上周发布的最新政策声明，随着美国经济面临的短期风险消退，决策者对未来最佳政策路径的看法似乎产生分歧。

亚特兰大联储总裁洛克哈特本周稍早称，现在就排除美联储在9月会议上升息的可能性还为时尚早，纽约联储总裁杜德利则敦促谨慎对待升息，称2016年剩余时间内升息造成负面冲击的可能性要大于正面影响。

埃文斯今年不是美联储利率制定委员会具有投票权的委员，但他会参与委员会的讨论。他长期以来一直是美联储最直言不讳的鸽派官员之一，倾向于维持低利率以给予经济更多刺激，即便这样做会导致通胀暂时超过美联储目标位的风险。

他周三重申了他的观点，即最好等到通胀率达到2%后再升息，或者至少等到通胀率升至2%上方的可能性要大于守在2%下方的可能性时。

美联储青睐的指标显示，通胀率目前为1.6%。埃文斯警告道，未能达到通胀率目标将损及美联储的信誉，使其未来更难通过利率来管理经济。

不过，埃文斯暗示，他不会阻碍利率渐进上调。美联储主席叶伦很早就表示过利率将逐渐上调。

虽然美国经济今年可能将仅增长1.5-1.75%，但埃文斯称这样的增速足以推动失业率逼近4.75%--他认为这个水平符合充分就业。目前失业率为4.9%。(完)