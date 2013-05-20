更新版-美国经济：若就业市场改善前景确定，联储或在秋季结束购债--埃文斯

《中国2017年3月宏观数据路透调查中值一览表》--4月13日
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
然而他也强调称，该预估并非万无一失。
“我们仍面临来自财政状况和全球经济的强大阻力，”他说。
埃文斯并重申，现在就对通胀率过低忧心忡忡还为时过早。当前的通胀率水平约为美联储2%目标水准的一半。
他称，随着经济增强，通胀率应能回升至联储的目标水平。
但若在失业率降至6.5%的门槛水平后通胀率仍偏低，央行就很可能维持低利率更长时间。
明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔已经呼吁美联储承诺维持低利率，直至失业率降至5.5%。这比目前的失业率目标水平低了整整一个百分点。
埃文斯称，他赞同其同僚的看法，但表示他并不确定进一步降低门槛就能带来进一步的宽松。(完)
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。甚至在距离会议不到一周的3月9日，颇具影响力的纽约联储董事仍希望美联储保持贴现率不变，圣路易斯和明尼阿波利斯联储董事也希望维持贴现率不变。