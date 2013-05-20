更新版-美国经济：若就业市场改善前景确定，联储或在秋季结束购债--埃文斯

然而他也强调称，该预估并非万无一失。

“我们仍面临来自财政状况和全球经济的强大阻力，”他说。

埃文斯并重申，现在就对通胀率过低忧心忡忡还为时过早。当前的通胀率水平约为美联储2%目标水准的一半。

他称，随着经济增强，通胀率应能回升至联储的目标水平。

但若在失业率降至6.5%的门槛水平后通胀率仍偏低，央行就很可能维持低利率更长时间。

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔已经呼吁美联储承诺维持低利率，直至失业率降至5.5%。这比目前的失业率目标水平低了整整一个百分点。