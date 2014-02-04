美国利率：美联储将可能维持近零利率直至2015年底-埃文斯

路透底特律2月4日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能维持近零利率直至2015年底，并称在那之前升息以应对金融稳定风险可能是个“失策的选择”。

“目前我预计低通胀和居高不下的失业率将意味着短期政策利率将维持近零水准直至2015年大部分时间。”埃文斯表示。

他指出，进入2014年美国经济动能大有改善，包括财政限制等阻力已经减弱。但他警告风险犹存，失业率在6.7%，远高于他认为符合稳健经济标准的5.25%，通胀才到联储2%目标的约一半。

“货币政策高度宽松，需要保持一段时间。”今年在美联储政策制定委员会没有投票权的埃文斯称。(完)