美国利率：美联储将可能维持近零利率直至2015年底-埃文斯

美国数据：3月小型企业借贷迟滞，企业主对投资保持谨慎--PayNet
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透底特律2月4日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能维持近零利率直至2015年底，并称在那之前升息以应对金融稳定风险可能是个“失策的选择”。
“目前我预计低通胀和居高不下的失业率将意味着短期政策利率将维持近零水准直至2015年大部分时间。”埃文斯表示。
他指出，进入2014年美国经济动能大有改善，包括财政限制等阻力已经减弱。但他警告风险犹存，失业率在6.7%，远高于他认为符合稳健经济标准的5.25%，通胀才到联储2%目标的约一半。
“货币政策高度宽松，需要保持一段时间。”今年在美联储政策制定委员会没有投票权的埃文斯称。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。