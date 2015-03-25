美国经济：芝加哥联储总裁称“没有令人信服的理由”急于升息

路透伦敦3月25日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者在升息之前应该“非常确信”通胀正向2%的水准回升，他呼吁推迟到明年上半年再升息。

“我认为在那之前，没有令人信服的理由来升息，”埃文斯在为国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)准备的演讲稿中称。

对埃文斯来说，过早升息的成本远高于过晚升息，尤其是考虑到通胀疲弱，且5.5%的失业率仍高于可持续性水准5%。

尽管他的很多同僚都忽略近期美元大幅升值，但埃文斯担心，强势美元造成的“明显通胀放缓的压力”可能被深深植入通胀预期，并令美联储更难实现2%的通胀目标。

他表示，要让他觉得适宜升息，核心通胀率需要升至比目前的1.3%更高的水平，工资年增幅达到3-4%，且通胀预期上升。

不过埃文斯在美联储政策会议上并没有投反对票。他的大部分委员同僚预计美联储今年开始升息，随后每隔一次会议升息约25个基点。

埃文斯称，多数市场人士预计美联储行动可能会更慢。他事先准备的讲稿中还有一幅市场预期图，暗示交易商赞同美联储最温和的两位决策者的升息观点，而他就是其中之一。