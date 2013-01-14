美国经济: 联储最新举措可在防止通胀的情况下提振经济增长--芝加哥联储总裁

与此同时,大多数人预计通胀率将略微低于联储2%的目标值.

美国国会1月1日达成协议,避开了"财政悬崖"中最糟的增税情形,但将一些重大减支决策又推迟了两个月.

埃文斯说,财政政策目前为止对美国经济增长所产生的效果,与他去年底作出增长预测时所预想的情况差不多.

但他提醒称减支措施不可过度.

"美国一定要整顿公共部门的财政状况,但如果想避免进一步的经济动荡或经济再次下滑,这个过程必须是循序渐进地进行."(完)