美国经济: 联储最新举措可在防止通胀的情况下提振经济增长--芝加哥联储总裁

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
与此同时,大多数人预计通胀率将略微低于联储2%的目标值.
美国国会1月1日达成协议,避开了"财政悬崖"中最糟的增税情形,但将一些重大减支决策又推迟了两个月.
埃文斯说,财政政策目前为止对美国经济增长所产生的效果,与他去年底作出增长预测时所预想的情况差不多.
但他提醒称减支措施不可过度.
"美国一定要整顿公共部门的财政状况,但如果想避免进一步的经济动荡或经济再次下滑,这个过程必须是循序渐进地进行."(完)
(编译 白云/郑茵/隋芬; 审校 隋芬/王兴亚/程琳/张涛)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38