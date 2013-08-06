更新版-美国金融：美联储最快或于9月开始缩减购债规模--芝加哥联储总裁

他称，因此，在购债举措终结后，利率可能在一年或更长时间内维持低位，但如果经济以超过3.5%的速度“迅猛增长”，这一时间框架可以缩短。

他还指出，如果通胀率继续远低于美联储的2%目标，那么美联储可能会在失业率降至6.5%的门槛下方后仍维持低利率。

他并指出如果通胀率陷于过低水准，甚至在失业率降至6%以下之后都可能维持低利率。但他也表示通胀率不太可能持续处于低水位。

他称，自2013年1月以来，美联储的第三轮量化宽松总规模可能达到至少为1.2万亿(兆)美元，是前一轮资产购买规模的两倍。