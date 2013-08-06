更新版-美国金融：美联储最快或于9月开始缩减购债规模--芝加哥联储总裁

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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他称，因此，在购债举措终结后，利率可能在一年或更长时间内维持低位，但如果经济以超过3.5%的速度“迅猛增长”，这一时间框架可以缩短。
他还指出，如果通胀率继续远低于美联储的2%目标，那么美联储可能会在失业率降至6.5%的门槛下方后仍维持低利率。
他并指出如果通胀率陷于过低水准，甚至在失业率降至6%以下之后都可能维持低利率。但他也表示通胀率不太可能持续处于低水位。
他称，自2013年1月以来，美联储的第三轮量化宽松总规模可能达到至少为1.2万亿(兆)美元，是前一轮资产购买规模的两倍。
本周另外两位暗示9月可能缩减购债的美联储官员是达拉斯联邦储备银行总裁费希尔和亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特。
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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