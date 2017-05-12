美国FED：芝加哥联储总裁埃文斯称可以在未来三四年逐月缩减资产负债表

南非汇市：兰特下跌，受南非央行职能的争议拖累
路透约翰内斯堡6月20日 - 南非兰特兑美元周二延续跌势，惴惴不安的投资者卖出兰特，此前一反腐监管机构提议，南非央行放弃维持货币和价格稳定的政策目标。
路透都柏林5月12日 - 芝加哥联储总裁埃文斯周五称，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可以开始逐步缩减资产负债表规模，在未来三到四年恢复到正常水平。
埃文斯在都柏林的一次会议上称，美联储很快就需要开始考虑缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表，可以逐月缩减，直至8,000亿美元以上的水平。
“设定一个财政部可以消化的、每月削减规模是合理的，” 埃文斯称。
“应确保缩表步伐是循序渐进的，但应足以使资产负债表规模在太长的时间内，也就是三到四年，回到正常水平。”(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透约翰内斯堡6月20日 - 南非兰特兑美元周二延续跌势，惴惴不安的投资者卖出兰特，此前一反腐监管机构提议，南非央行放弃维持货币和价格稳定的政策目标。
欧盟执委会副主席东布洛夫斯基(负责欧元区事务和社会事务) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
欧洲央行（ECB） 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选