美国FED：芝加哥联储总裁埃文斯称可以在未来三四年逐月缩减资产负债表

路透都柏林5月12日 - 芝加哥联储总裁埃文斯周五称，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可以开始逐步缩减资产负债表规模，在未来三到四年恢复到正常水平。

埃文斯在都柏林的一次会议上称，美联储很快就需要开始考虑缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表，可以逐月缩减，直至8,000亿美元以上的水平。

“设定一个财政部可以消化的、每月削减规模是合理的，” 埃文斯称。