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货币新闻 | 2015年 1月 8日 星期四 08:45 BJT

美国经济：未来3到4年通胀可能低于美联储目标--芝加哥联储总裁埃文斯

路透芝加哥1月7日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三表示，美国通胀率可能要到2018年甚至更晚才会回升至美联储2%的目标水准。

埃文斯称，美国通胀率过去六年平均为1.5%，而要回到2%水准还将需要三、四年的时间。

他表示，市场对未来10年的通胀预期目前比美联储目标要低零点几个百分点。他指的是债市价格。

"这并不成功，"他称。(完) (编译 许娜；审校 李爽)
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