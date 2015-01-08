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货币新闻 | 2015年 1月 8日 星期四 09:56 BJT

美国利率：芝加哥联储总裁称若加息幅度足够小，可以接受2015年升息

埃文斯表示，对于通胀在2018年以前可能不会回到美联储2%的目标水准，他感到“非常关切”。他和另外一名美联储官员曾经表示，在2016年之前可能不应升息。而其他美联储官员都认为今年升息将是适宜的，其中很多人认为2015年中期是合理升息时间。

“我只是认为我们在对正确时机信心十足之前，不应急于升息，”埃文斯说。(完)

(编译 李爽/杜明霞；审校 许娜/龚芳)
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