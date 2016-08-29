焦点：全球央行官员请求政府帮助 协力货币政策发挥作用

路透杰克森霍尔8月27日 - 全球主要国家央行官员在三天的会议上深入讨论了货币市场存在的问题和利率问题，并向政府的同僚提出了共同的请求：帮帮忙吧。

面对低增长、低通胀、以及低利率的环境，美国联邦储备委员会(美联储/FED)、日本央行和欧洲央行的官员表示，如果当选的国家领导人不进一步采取大胆举措，那么央行通过货币政策提振经济的努力可能止步不前。这些举措包括日本的移民改革，还有欧美进行结构性调整以期提高生产率和经济增长等。

他们表示，若没有这些举措，将很难让市场和家庭相信情况会好转，也很难让人气扭转；很多经济学家认为改善全球经济表现需要人气好转。在周六的讨论会上，与会者认为对通胀与经济其他方面的低迷预期，是增加央行实现通胀目标难度、并使日本与欧洲前景黯淡的一个核心问题。

欧洲央行执委科尔称，该行努力防止通胀预期长期偏向“任何一边”，既不要过高也不要过低。但欧洲各国政府的经济改革步伐缓慢使其政策效果打折。

“自2007年以来的结构性改革既不完整又心不在焉。这对支持推升通胀预期并无帮助，反而让人安于通胀趋缓的预期心理，”科尔说。

日本央行总裁黑田东彦称，他一直与日相安倍晋三定期开会，谈论有关日本接受更多移民的问题，也讨论了为改善经济增长潜力必须在其他政治敏感问题上做出何种调整。目前日本经济年增长率估计仅约为1%。

叶伦就可能实施的货币政策改革作主旨演讲时，在最后一页列出了一系列她认为有助于经济的财政及结构性政策。

财政政策虽不是本次会议的正式议题，但在决策者仔细思索全球后危机时代的政策时，财政政策不时出现在他们的对话中。令人忧心的核心问题之一是，家庭以及企业态度已趋保守，对未来增长以及通胀的预期都很低，所以他们并未对各家央行出台的政策作出预期中的反应。

这些政策举措包括向金融系统注入大量现金，承诺实现通胀目标并期望人们相信他们能做到。

黑田东彦承认家庭并未改变预期，并称日本央行准备继续努力弄清如何促使这些预期改变。按照现代货币理论，家庭和企业预期在支出和投资决定中发挥决定性作用，进而影响通胀和增长。

“日本通胀情况依然脆弱，”黑田东彦称，“长期通胀预期可能尚未锚定”在央行2%的目标水平上。

对预期的担忧是个悖论。例如，美联储1970年代艰难地对抗通胀，上调利率至引发衰退的水平，最终赢得外界对其控制物价上涨能力的信任。

一些央行仍怕失去信誉。

但他们也在寻找让经济走出低谷的方法，采取财政举措可能是个办法。

普林斯顿大学经济学家Christopher Sims在午餐会上称，决策者被告知，可能需要实施大规模计划，达到足以让纳税人震惊到改变对未来的看法、转而持通胀观点的程度。

“财政扩张举措可以替代无效的货币政策，”Sims说，“这需要出现以产生通胀为目标和条件的赤字。而填补赤字的资金来源必须是未来的通胀，而不是未来削减税收或支出。”

目前还不清楚这种想法是否会流行。但广泛共识是，政府的另外一边可能还需要加强努力。(完)