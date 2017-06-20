美联储副主席称需采取更多举措 防止未来危机再次发生

路透6月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周二警告称，尽管美国等国家采取了措施强化住房金融体系，但防止未来发生危机还需做的更多。

费舍尔在为DNB-Riksbank宏观审慎系列会议准备的讲话中，没有谈及美国货币政策或者经济前景。

他把焦点放在防止金融不稳定上，认为自2007-2009年美国金融危机以来，“金融体系的核心强劲得多，最糟糕的贷款操作已经减少，在减少不必要止赎方面取得很大进展，”2008年法案帮助明晰政府对房屋金融机构房利美(美国联邦国民抵押贷款协会)和房贷美(Freddie Mac)的支持情况。

但他表示，为防止危机再次发生，政府应当采取更多举措，包括对银行进行压力测试，以确定他们在面对房价大幅下跌时的强韧程度，以及使得人们更容易避免遭遇止赎。止赎对银行及贷款者都带来伤害。

“还需要做的更多，并进行大幅改善，我们知道这个世界经不起大衰退和全球金融危机这样严重的危机携手再来一次，”他称。(完)