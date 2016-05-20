美国需提升经济增长潜力 以推高长期均衡利率--FED副主席

路透纽约5月19日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周四称，为提高长期均衡利率，美国需要提升经济增长潜力。

“鉴于我们目前接近充分就业和通胀率目标，我们现在最需要的就是提高经济增长潜力，”费舍尔在纽约参加一个经济会议时称。

费舍尔没有对美联储6月是否再度升息的可能性发表意见。根据周三公布的美联储4月会议记录，上月多数官员感觉美国经济可能准备好在6月14-15日的会议中升息。

费舍尔周四表示，需要进行更多研究，以找出提高所谓的均衡实质利率的方法，这是与稳定通胀和充分就业相关的借款成本水平。(完)