美国需提升经济增长潜力 以推高长期均衡利率--FED副主席

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透纽约5月19日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周四称，为提高长期均衡利率，美国需要提升经济增长潜力。
“鉴于我们目前接近充分就业和通胀率目标，我们现在最需要的就是提高经济增长潜力，”费舍尔在纽约参加一个经济会议时称。
费舍尔没有对美联储6月是否再度升息的可能性发表意见。根据周三公布的美联储4月会议记录，上月多数官员感觉美国经济可能准备好在6月14-15日的会议中升息。
费舍尔周四表示，需要进行更多研究，以找出提高所谓的均衡实质利率的方法，这是与稳定通胀和充分就业相关的借款成本水平。(完)
(编译 许娜；审校 李婷仪)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。