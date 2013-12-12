美国人事：以色列央行前总裁费舍尔获征询出任下届FED副主席--消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
费舍尔曾任世界银行和国际货币基金组织(IMF)高层，外界认为他领导以色列以最小的损失度过全球经济危机。对美联储而言，他可以提供局外人的新鲜观点，并且会带来一些政策连续性。
他“很难被简单地定义为‘鹰派’或‘鸽派’，因为他对各种辩论议题都采取平衡的、学术的方式，”Jefferies分析师Thomas Simons表示。
“但是，由于他(费舍尔)在帮助贝南克形成货币经济观点方面起到重要作用，因此在这个过渡时期让他任职美联储能带来一些连续性。”
费舍尔若担任美联储副主席，则会成为制定货币政策的强有力推手。从2010年起担任美联储副主席的叶伦，就是促使美联储去年采纳通胀目标的主要推动力量。而采纳通胀目标是美联储的一个重要政策里程碑。
在11月8日举行的IMF经济论坛上，费舍尔称他对美联储非常规政策的效果非常有信心。
“很难做出这些非常规举措会无效的结论，”费舍尔谈及购买债券之举时说。
“这些举措看起来有效果，他们通过向流动性干涸的市场提供流动性，或者改变除了央行利率之外的其他利率...来发挥效用，”他在小组讨论中说，出席是次讨论的包括贝南克等人。
彭博和以色列Channel 2电视频道稍早报导称，费舍尔最可能成为美联储副主席。(完)
(编译 李爽/杜明霞；审校 张明钧/侯向明)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。