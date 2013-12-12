美国人事：以色列央行前总裁费舍尔获征询出任下届FED副主席--消息

费舍尔曾任世界银行和国际货币基金组织(IMF)高层，外界认为他领导以色列以最小的损失度过全球经济危机。对美联储而言，他可以提供局外人的新鲜观点，并且会带来一些政策连续性。

他“很难被简单地定义为‘鹰派’或‘鸽派’，因为他对各种辩论议题都采取平衡的、学术的方式，”Jefferies分析师Thomas Simons表示。

“但是，由于他(费舍尔)在帮助贝南克形成货币经济观点方面起到重要作用，因此在这个过渡时期让他任职美联储能带来一些连续性。”

费舍尔若担任美联储副主席，则会成为制定货币政策的强有力推手。从2010年起担任美联储副主席的叶伦，就是促使美联储去年采纳通胀目标的主要推动力量。而采纳通胀目标是美联储的一个重要政策里程碑。

在11月8日举行的IMF经济论坛上，费舍尔称他对美联储非常规政策的效果非常有信心。

“很难做出这些非常规举措会无效的结论，”费舍尔谈及购买债券之举时说。

“这些举措看起来有效果，他们通过向流动性干涸的市场提供流动性，或者改变除了央行利率之外的其他利率...来发挥效用，”他在小组讨论中说，出席是次讨论的包括贝南克等人。

彭博和以色列Channel 2电视频道稍早报导称，费舍尔最可能成为美联储副主席。(完)