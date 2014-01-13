《焦点人物》FED副主席提名人费舍尔：教过贝南克，对抗过金融危机

路透1月10日 - 由美国总统奥巴马周五提名的美联储副主席人选费舍尔，是一位务实的决策者。他曾力战墨西哥和亚洲经济危机，并引导以色列经济安然度过2008年的全球金融崩溃。

费舍尔出生在北罗得西亚(如今的赞比亚)并在那里长大，父母经营一家杂货店。若提名获得美国参议院批准，现年70岁的费舍尔将成为全球最有权势央行的二把手。

费舍尔曾在亚洲金融危机期间担任国际货币基金组织(IMF)第一副总裁，并执掌过以色列央行。对他而言，美国联邦储备理事会(美联储,FED)副主席一职意味着新的挑战：协助即将出任美联储主席的叶伦，在不损及美联储经济复苏的情况下逐步撤回购债计划。

叶伦已获参议院确认提名，将于1月31日接替贝南克的美联储主席一职。

周五奥巴马也宣布了两个美联储理事提名，一位是近期担任美国财政部国际事务次长的布雷纳德，另外奥巴马还提名联储现任理事鲍威尔连任。

费舍尔拥有美国和以色列双重国籍。他曾任世界银行首席经济学家，并于1994-2001年担任国际货币基金组织(IMF)第一副总裁，他还连续八年担任以色列央行总裁，直至去年6月在第二个五年任期期间去任。

他也曾在麻省理工学院任教数年，学生中包括贝南克、欧洲央行总裁德拉吉，以及其他多位知名经济学家和决策人士，例如前美国国家经济委员会主任萨默斯和前白宫经济顾问委员会主席曼基。

“费舍尔资历深厚，有着丰富的国际经验，”纽约OppenheimerFunds首席分析师Jerry Webman表示，“引入国际元素...意味着承认货币政策、外汇(和)外国货币政策方面存在反馈效应。”

费舍尔最近在外国政府担任的重要角色，可能会使一些美国参议员不安。他的提名需要获得参议院确认。

此外，费舍尔在民间部门的从业经历也可能带来困扰。2000年代中期，他曾担任当时全球最大银行花旗集团的副董事长。在后来的金融危机期间，花旗是接受美国政府救助的机构之一。

**直接了当**

费舍尔常被描述成一个温和友好的人，不过他也可以很尖锐和直接。

去年6月，时任以色列财长的Yuval Steinitz宣布将预算赤字翻倍至3%的计划后，费舍尔警告此举可能削弱经济与迫使央行升息。

“上次发生这种问题时，我们不得不求有钱的‘叔叔’提供担保，”他谈及2003年美国向受到衰退打击的以色列提供贷款担保时讥讽道。“但现在富人‘叔叔’有了问题，他没那么有钱，也不那么友好了。”

在以色列央行期间，费舍尔的利率决策经常出乎市场预料，而且有时与央行高层官员的建议相左。例如2008年11月，他将利率调低0.5个百分点的决定，仅得到五位与其进行磋商官员中一位的支持。

“他很直截了当，”曾在IMF与费舍尔紧密合作过的前花旗集团资深副董事长Bill Rhodes称。“与所有人一样，有时他也犯错，不过在以色列央行的八年时间他的政策效果非常好。”

**金融危机**

费舍尔的父母是来自拉脱维亚和立陶宛的犹太移民。在他13岁时举家迁至现在的津巴布韦(辛巴威)。他在高中最后一年修读了一门经济学课程，而此后生涯与经济学从此密不可分。

他继续至伦敦政经学院求学，之后前往美国麻省理工学院(MIT)研读，并在后来成为MIT的教授。1977年费舍尔在MIT表示，货币政策能有效提高就业，这项知名主张在一些圈内仍有争议性，因此引发激烈辩论。

任职世行首席经济学家的两年半时间里，激发了费舍尔对政策工作的兴趣；回MIT后，他发现自己对学术环境已难重新适应。

“记得那时参加研讨会，我对自己讲，这些人看法是对是错，能带来什么影响？为什么要这么在乎原理之类的事，”2004年他在一次访问中告诉布兰查德。布兰查德之前是他学生，现为IMF首席经济学家。

1994年，费舍尔获得机会重回政策制定领域：时任美国财政部官员的萨默斯协助延揽他到IMF担任副总裁。

墨西哥披索在1994年崩溃，费舍尔在IMF对墨西哥伸援上扮演了重要角色。1997年起的亚洲金融危机期间，他也曾居中协助安排IMF对韩国、泰国、印尼和俄罗斯的贷款计划。

费舍尔的IMF任期于2001年结束，由于未能升任IMF总裁，他转换跑道至花旗集团担任副董事长。

2005年12月在加勒比海庆祝结婚纪念时，费舍尔接到时任以色列财长纳坦亚胡的电话，问他是否考虑执掌以色列央行。

费舍尔把握了这个契机，回到政策制订的领域。

就任两年后全球金融危机来袭，他的回应方式为在2008年10月7日调降政策利率，较其他主要央行采取类似行动要早一步。

而在以色列度过最严重的危机时刻后，他在2009年升息，成为危机爆发后全球首家升息的央行。

2011年时，他组建了六人货币政策委员会，就利率决议进行表决，而在那之前所有政策都由他一人拍板定案。

不过在他卸任之前，他持续贯彻他所认为的最佳政策。去年五月，在他倒数第二次的政策会议上，费舍尔运用他的复决权打破僵局，选择的降息幅度小于半数委员所希望的水准。

危机过后以色列的经济表现一直优于许多国家，这有部份是因为在美联储发动第二轮购债以压低借款成本之际，以色列央行购入数以10亿计的美元来避免以色列币谢克尔(shekel)过度升值。当时美联储的举动刺激投资人将资金投入新兴经济体，带动新兴市场货币大幅升值。

不过和其他新兴经济体官员不同的是，费舍尔并未谴责美联储的超宽松政策，事实上，他称各界对于美联储的批评“失当”。

而在不久之前，费舍尔对于美联储的买债作出互有扞格的评估，一方面称美联储买债举动丑陋且危险，但一方面又称其有效且有其必要性。

他在8月表示，“美国真的需要回到更正常的状况、更正常的货币政策。”

美联储为货币政策正常化跨出了一步，在12月决定将每月购债规模从850亿美元降至750亿美元，并预期在2014年稍晚的某个时点终止购债。

而对于美联储正在使用的其他影响经济工具，也就是所谓的就维持利率于当前近零水准时程发布前瞻指导，费舍尔看上去也有着好坏不一的看法。