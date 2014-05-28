美国人事： 费舍尔就任联储理事，其联储副主席提名仍有待参议院确认

路透华盛顿5月28日 - 前以色列央行总裁费舍尔周三就任美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事，在联储筹划退出超宽松刺激举措之际填补了政策制定者队伍的空缺。

美联储在声明中称，联储主席叶伦主持了宣誓就职仪式。

费舍尔的到来确保了通常由七位理事组成的美国货币政策决策核心不会少于四人。美联储理事史坦曾表示他将在周三离任。

费舍尔仍在等待美国参议院对其出任联储副主席的确认。

参议院预计将在6月批准对费舍尔和其他两人的提名，即前美国财政部官员布雷纳德和联储理事鲍威尔，后者被要求留任。即便上述三位人士的提名一如预期通过，奥巴马总统还需要再提名两位理事以填补空缺。(完)