美联储副主席费舍尔仍预计今年还将升息两次--CNBC

路透4月21日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周五表示，联储今年仍有可能再升息两次，尽管近期公布的一些数据表现疲弱，例如通胀下滑。他作为美联储副主席的任期将于明年到期。

“我们现在感觉是那样的。目前为止我还没看到什么事情改变了那点，”费舍尔在CNBC被问到2017年再进行两次政策收紧是否恰当时回答称，他并表示美联储“不会受制于”那个计划。

费舍尔亦未理会对美国总统特朗普有关美元的讲话会影响美联储决策的猜测，同时警告法国周日大选可能会给正在改善的全球经济打个问号。

特朗普上周表示美元“太强了”，并暗示叶伦可能连任美联储主席，这番言论帮助降低市场对联储年内仅会再升息一次的预期。

对于特朗普有关美元的言论，费舍尔表示，“我们在做利率决定时不会将某个特定声明、就算是总统发表的声明纳入考量。”

他指出，近期美元贬值给美国经济“带来一些帮助”，尽管“这并不是我们计划的一部分”。美元贬值整体利好美国出口商。

海外经济的表现令人意外，譬如英国去年公投决定退欧的事件已令美联储推迟政策收紧计划。最新一例存在变数的事件是法国周日举行的总统大选第一轮投票，有部分总统候选人反对法国留在欧盟。

“考虑到法德合作伙伴关系是绝对的核心，也是欧洲计划至关重要的一环，那将是件非常重要的事情，由于形势极不明朗，很难知晓结果会如何，”费舍尔谈到这场选举时称。

“我们将关注海外形势的发展，”他并称，“我们将思考这会给我们造成何种影响。”(完)