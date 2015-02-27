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市场报道 | 2015年 2月 28日 星期六 04:51 BJT

标题新闻：美联储副主席费舍尔称欧洲经济状况正在改善，预计联储将在今年某个时点升息-CNBC

CNBC：美国国家广播公司商业新闻台

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