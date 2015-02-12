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债券 | 2015年 2月 13日 星期五 04:43 BJT

标题新闻：达拉斯联储总裁费希尔接受CNBC专访时称‘审计美联储’议案可能让金融市场非常害怕

CNBC：美国国家广播公司商业新闻台

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