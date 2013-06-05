美国经济：须关注债券收益率变化，但不能总担心市场反应--达拉斯联储总裁

路透多伦多6月4日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周二表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应该关注债券收益率上升的影响，但该央行不能总担心一旦其开始撤回刺激举措，市场将如何反应。

费希尔称曾呼吁美联储应当开始放慢购买抵押贷款支持债券的速度，而非完全停止。他还表示，看到一些领域的通胀略为下滑，但到目前为止这让消费者感到高兴。(完)