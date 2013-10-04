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货币新闻 | 2013年 10月 4日 星期五 21:25 BJT

美国金融：美联储上月未缩减购债计划的决定“非常惊险”--达拉斯联储总裁

路透小石城10月4日 - 一位美联储高官周五表示，上个月美联储官员就是否削减规模庞大的购债计划存在巨大分歧，不过最终他们决定按兵不动。

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在阿肯色州的小石城表示，上周美联储在两天会议讨论之后的决定“非常惊险”。

费希尔的评论有些不同寻常，因为美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员通常都避免描述决策讨论过程，而是倾向于发表个人看法。

费希尔自己主张缩减美联储每月850亿美元的购债计划。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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