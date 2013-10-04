美国金融：美联储上月未缩减购债计划的决定“非常惊险”--达拉斯联储总裁

企业并购：海航及Apollo Global有意参与竞购德国HSH Nordbank--消息
路透4月3日 - 据两名消息人士称，中国海航集团和Apollo Global Management考虑竞购德国运输融资提供商HSH Nordbank。
路透小石城10月4日 - 一位美联储高官周五表示，上个月美联储官员就是否削减规模庞大的购债计划存在巨大分歧，不过最终他们决定按兵不动。
达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在阿肯色州的小石城表示，上周美联储在两天会议讨论之后的决定“非常惊险”。
费希尔的评论有些不同寻常，因为美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员通常都避免描述决策讨论过程，而是倾向于发表个人看法。
费希尔自己主张缩减美联储每月850亿美元的购债计划。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透4月3日 - 据两名消息人士称，中国海航集团和Apollo Global Management考虑竞购德国运输融资提供商HSH Nordbank。
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。