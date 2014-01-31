美国经济：QE3将在今年结束，对缩减购债步幅感到满意-达拉斯联储总裁

中国财政：山东严肃处理个别县市违法违规举债，着力防范财政金融风险--财政部
路透北京4月19日 - 中国财政部周三称，山东省对邹城市政府违法违规举债问题进行了调查核实，对相关责任人依纪依法严肃处理，着力防范财政金融风险。下一步对涉嫌违法违规举债担保的其他地区和金融机构，待相关省级政府和监管部门依法依规处理后，财政部将及时通报处理结果。
路透德州1月31日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周五表示，对美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债的步幅感到满意，预计第三套量化宽松政策(QE3)将在年底前结束。
今年在美联储政策制定委员会拥有投票权的费希尔一直反对美联储的大规模购债计划。他表示，“从我的角度看，我很高兴的看到委员会所有委员观点更接近我一直所持的观点了。”
他指出，美联储缩减刺激经济措施伴随着新兴市场动荡，这不应阻止美联储做符合美国经济最大利益的事情，即尽快结束购债。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京4月19日 - 中国财政部周三称，山东省对邹城市政府违法违规举债问题进行了调查核实，对相关责任人依纪依法严肃处理，着力防范财政金融风险。下一步对涉嫌违法违规举债担保的其他地区和金融机构，待相关省级政府和监管部门依法依规处理后，财政部将及时通报处理结果。
路透上海4月19日 - 中国3月意外向好的经济数据冲击渐消退，银行间债市周三早盘主要现券收益率小幅下行，利率互换(IRS)则整体波动不大，基本未受收紧的资金面拖累。新债发行方面，七年期国债定位高于预期，但因招标结束时间较晚，二级所受影响暂不明显，后续情况还有待观察。
路透东京4月19日 - 日本公债收益率(殖利率)周三短暂降至零的五个月低点，受隔夜美债上涨推动。 指标10年期公债 收益率下降0.5个基点报0.005%，此前短暂触及零，为11月中以来低点。 较长期债券亦受到支撑，因日本央行周二针对这些品种债券进行了例行购债操作。 日本政府提名民间经济学家片冈刚士担任日本央行政策委员会委员，他被视为激进货币 宽松政策的支持者 。日本债市对此反应甚微。 分析师认为，此举旨在令货币政策维持现状，日本央行总裁黑田东彦本已在制定货币政 策方面拥有很大影响。 美国公债收益率周二跌至五个月低位，因投资者对本周末举行的法国总统选举第一轮 投票感到不安，且地缘政治紧张局势持续，增加了对避险美债的需求。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点)