美国金融：美联储应删除维持近零利率"相当一段时间"的措辞--费希尔

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透达拉斯12月3日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周三表示，鉴于失业率下降，而通胀率稳定，美国联邦储备理事会(FED/美联储)应利用12月的会议，删除政策指引中维持近零利率“相当一段时间”的字眼。
“在我看来下一步应做的就是...删除这个措辞，”费希尔在达拉斯商业俱乐部(Dallas Business Club)发表演说后对记者表示。
“我认为我们较市场预期的更接近升息.”
他还重申了数月前提出的建议，即美联储应当考虑削减资产负债表。他说当时的利率更高，现在削减资产负债表的条件更好。
美联储将在两周后举行会议，这将是费希尔最后一次作为投票成员与会。他将在明年3月退休。(完)
(编译 李春喜 审校 龚芳)
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
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