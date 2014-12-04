美国金融：美联储应删除维持近零利率"相当一段时间"的措辞--费希尔

路透达拉斯12月3日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周三表示，鉴于失业率下降，而通胀率稳定，美国联邦储备理事会(FED/美联储)应利用12月的会议，删除政策指引中维持近零利率“相当一段时间”的字眼。

“在我看来下一步应做的就是...删除这个措辞，”费希尔在达拉斯商业俱乐部(Dallas Business Club)发表演说后对记者表示。

“我认为我们较市场预期的更接近升息.”

他还重申了数月前提出的建议，即美联储应当考虑削减资产负债表。他说当时的利率更高，现在削减资产负债表的条件更好。

美联储将在两周后举行会议，这将是费希尔最后一次作为投票成员与会。他将在明年3月退休。(完)