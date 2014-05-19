美国FED：有在不引发通胀的前提下退出异常宽松货币政策的计划-威廉姆斯

《全球主要国家债券发行预告》--5月1日-5月8日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
路达拉斯透5月19日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周一表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)正在积极测试工具，以备在必要时升息。美联储有在不引发通胀的前提下，退出异常宽松货币政策的计划。
“我们准备在合适的时机实施该计划，我们不会允许通胀生根，”威廉姆斯表示。
他还指出，目前低通胀要比高通胀威胁更大。
但达拉斯联储总裁费希尔则在同一场合表示，美联储极度宽松货币政策使美国的银行拥有了数万亿美元的储备，这是“通胀的火种”，美联储需要避免这些火种被点燃，演变成真正的通胀。（完）
(编译 李军; 审校 母红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，5月2日(周二)将恢复正常交易。 如欲参考香港股市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，周二将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)