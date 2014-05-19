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债券 | 2014年 5月 20日 星期二 01:13 BJT

美国FED：有在不引发通胀的前提下退出异常宽松货币政策的计划-威廉姆斯

路达拉斯透5月19日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周一表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)正在积极测试工具，以备在必要时升息。美联储有在不引发通胀的前提下，退出异常宽松货币政策的计划。

“我们准备在合适的时机实施该计划，我们不会允许通胀生根，”威廉姆斯表示。

他还指出，目前低通胀要比高通胀威胁更大。

但达拉斯联储总裁费希尔则在同一场合表示，美联储极度宽松货币政策使美国的银行拥有了数万亿美元的储备，这是“通胀的火种”，美联储需要避免这些火种被点燃，演变成真正的通胀。（完）

(编译 李军; 审校 母红)
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