美国FED：有在不引发通胀的前提下退出异常宽松货币政策的计划-威廉姆斯

路达拉斯透5月19日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周一表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)正在积极测试工具，以备在必要时升息。美联储有在不引发通胀的前提下，退出异常宽松货币政策的计划。

但达拉斯联储总裁费希尔则在同一场合表示，美联储极度宽松货币政策使美国的银行拥有了数万亿美元的储备，这是“通胀的火种”，美联储需要避免这些火种被点燃，演变成真正的通胀。（完）