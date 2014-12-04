美国FED：现在削减美联储资产负债表“不会造成损害”--达拉斯联储总裁

美墨关系：墨西哥对特朗普政策撂下狠话，蓄势准备迎来NAFTA谈判
路透墨西哥城4月25日 - 墨西哥政府周二表示，将对抗美国任何违反国际贸易规定的税改。墨西哥还说，美墨未来即将进行的谈判如果以失败告终，墨国将重新检讨移民及安全方面的跨境合作。
费希尔周三辩解称，鉴于美国公债收益率高于欧洲和日本公债，即便美联储减少购债，美国公债也仍具有吸引力。
“我认为我们可以这么做，同时还能维持美国公债和机构债相对于其他流动性较高公债市场的投资吸引力，并且不会引发利率大幅上涨，”费希尔说。
费希尔指出，缩减美联储的再投资将帮助缓解金融市场担保品短缺问题，并暗示美联储对待结束仰赖逆回购操作这一有争议的策略是认真的。
他表示，这并不“意味着很快提高利率”。升息将取决于实现美联储2%通胀目标和充分就业的进展。
费希尔今年是对美联储政策具有投票权的委员。他计划明年3月退休。(完)
(编译 李婷仪/李爽/杜明霞；审校 许娜/张荻/戴素萍)
路透墨西哥城4月25日 - 墨西哥政府周二表示，将对抗美国任何违反国际贸易规定的税改。墨西哥还说，美墨未来即将进行的谈判如果以失败告终，墨国将重新检讨移民及安全方面的跨境合作。
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路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。