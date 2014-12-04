美国FED：现在削减美联储资产负债表“不会造成损害”--达拉斯联储总裁

费希尔周三辩解称，鉴于美国公债收益率高于欧洲和日本公债，即便美联储减少购债，美国公债也仍具有吸引力。

“我认为我们可以这么做，同时还能维持美国公债和机构债相对于其他流动性较高公债市场的投资吸引力，并且不会引发利率大幅上涨，”费希尔说。

费希尔指出，缩减美联储的再投资将帮助缓解金融市场担保品短缺问题，并暗示美联储对待结束仰赖逆回购操作这一有争议的策略是认真的。

他表示，这并不“意味着很快提高利率”。升息将取决于实现美联储2%通胀目标和充分就业的进展。

费希尔今年是对美联储政策具有投票权的委员。他计划明年3月退休。(完)