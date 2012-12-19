美国经济: 量化宽松政策不足以提振就业--FED费希尔

"'大到不能倒'拥有足够其支配的流动性,也有充分的装备去做我们付钱让它做的事情,"费希尔称,"但如果我们用栅栏把它与那些可爱的母牛隔开,它就无能为力了."

"除非财政悬崖得到解决,使形势明朗不确定性下降,否则所有我们可能采取的货币宽松举措...都不会动用."费希尔还称.

美联储上周三表示,只要通胀率不升破2.5%,就将维持近零利率直到(现为7.7%的)失业率至少降至6.5%.这是该央行首次确定具体的失业率目标以指导政策.

美联储还表示,在美国劳动力市场前景明显改善前,其将每月购买450亿美元较长期公债,并继续执行之前推出的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划.

新的公债购买计划,料将使美联储2.9万亿(兆)美元的资产负债表扩大至逾3万亿美元.

费希尔发表演讲后向记者称,美联储买进并持有的资产规模"加大了退出当前超宽松货币政策的难度,甚至可能会损及资产负债表."

在美国公债收益率(殖利率)目前处于低位的情况下,美联储通过所持债券获利,并将收益转移给财政部.但费希尔指出,如果收益率上升,那么美联储或许就无法再这么做.