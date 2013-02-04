美国经济: 达拉斯联储总裁费希尔称不要对第三轮量化宽松举措采取速冻策略

路透旧金山2月4日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一表示,他倾向于逐步减少购债规模,而不是一下子一全部停掉.费希尔去年曾反对美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出新一轮购债刺激举措.

"我不想采取速冻策略,"费希尔在接受彭博电台访问时称,"我认为购债措施不会立刻终止,而是会逐步停止."

美联储上周维持每月850亿美元的购债计划,并重申其将继续购债直到劳动力市场前景明显改善的承诺.

上周圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称,一旦就业前景大幅改善,美联储应该缓慢地而非突然地停止这些购买举措.

费希尔表示,"我也是这么想的."与布拉德不同的是,今年他在美联储决策小组没有投票权.