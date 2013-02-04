美国经济: 达拉斯联储总裁费希尔称不要对第三轮量化宽松举措采取速冻策略

韩国经济：家庭债务上升可能抑制消费--央行
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
路透旧金山2月4日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一表示,他倾向于逐步减少购债规模,而不是一下子一全部停掉.费希尔去年曾反对美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出新一轮购债刺激举措.
"我不想采取速冻策略,"费希尔在接受彭博电台访问时称,"我认为购债措施不会立刻终止,而是会逐步停止."
美联储上周维持每月850亿美元的购债计划,并重申其将继续购债直到劳动力市场前景明显改善的承诺.
上周圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称,一旦就业前景大幅改善,美联储应该缓慢地而非突然地停止这些购买举措.
费希尔表示,"我也是这么想的."与布拉德不同的是,今年他在美联储决策小组没有投票权.
费希尔称,已看到美国经济在改善,他预计今年经济将成长约3%,但聘用活动仍不如他希望的那样强劲,企业没有从低借贷成本中获得足够益处.
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
路透上海4月6日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。
路透北京4月6日 - 中国国家主席习近平日前对芬兰进行国事访问。中国官媒新华社周三晚间发布两国建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明指出，将提升双向投资水平，努力建设积极稳定的营商环境；推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。