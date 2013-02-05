美国经济: 达拉斯联储总裁费希尔称不要对第三轮量化宽松举措采取速冻策略

"我不担心物价上涨.我担心的是我们现行政策在影响就业创造方面的效力,"费希尔说道,重申了他对现行央行政策的主要批评.

"我们一直在关注自己所采取措施的功效...如果你感觉这些政策并没有达到应有的效果,那你就不会再想使用它们.或者,当你接近目标且情况好转之时,你可以减少购债数量,"费希尔表示.

他还称,不相信有任何同事正呼吁不对美联储债券购买计划设限.

"据我所知,没人这么说,"就算通胀率保持在美联储2%的目标水平下方,费希尔说.

费希尔警告道,债券购买行动正在扩张资产负债表,最终需要缩减.他并称,美联储现在的做法不应束缚未来美联储主席的手脚,这点很重要.