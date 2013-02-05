美国经济: 达拉斯联储总裁费希尔称不要对第三轮量化宽松举措采取速冻策略

南非评等：惠誉或将追随标普脚步，将南非评等调降为垃圾级
路透约翰尼斯堡4月7日 - 分析师表示，评级机构惠誉可能追随同业标准普尔的脚步，将南非主权债信评级调降至投资级以下。南非若遭惠誉调降评级，将凸显外界对其政治不确定性的担忧，促使南非资产遭到进一步抛售。
"我不担心物价上涨.我担心的是我们现行政策在影响就业创造方面的效力,"费希尔说道,重申了他对现行央行政策的主要批评.
"我们一直在关注自己所采取措施的功效...如果你感觉这些政策并没有达到应有的效果,那你就不会再想使用它们.或者,当你接近目标且情况好转之时,你可以减少购债数量,"费希尔表示.
他还称,不相信有任何同事正呼吁不对美联储债券购买计划设限.
"据我所知,没人这么说,"就算通胀率保持在美联储2%的目标水平下方,费希尔说.
费希尔警告道,债券购买行动正在扩张资产负债表,最终需要缩减.他并称,美联储现在的做法不应束缚未来美联储主席的手脚,这点很重要.
现任美联储(FED)主席贝南克的任期将于明年结束,外界普遍预期其将不会寻求连任.(完)(完)
路透约翰尼斯堡4月7日 - 分析师表示，评级机构惠誉可能追随同业标准普尔的脚步，将南非主权债信评级调降至投资级以下。南非若遭惠誉调降评级，将凸显外界对其政治不确定性的担忧，促使南非资产遭到进一步抛售。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 时间 国家 规模 发行细节 4/10 美国 发售三年期公债 4/10 法国 标售国库券(BTF) 4/11 美国 发售10年期公债 4/11 意大利 标售国库券 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售
路透法兰克福4月6日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四表示，如果美国经济继续增长，美联储在接近年底时开始缩减其4.5万亿(兆)美元的资产负债表，逐步退出在金融危机期间采用的非常规刺激措施，将是合乎情理的。