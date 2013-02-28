更新版-美国FED: 达拉斯联储总裁称债券购买行动面临矫枉过正的风险

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路透纽约2月27日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔(Richard Fisher)周三表示,若美联储继续以当前速度购买抵押支持证券(MBS),将面临矫枉过正的风险,因美国楼市已有好转.

费希尔在此次演讲中重申,其希望美联储逐渐缩减每月400亿美元的MBS购买规模.

费希尔是一位直言不讳的通胀鹰派人士,其观点在美联储18位决策者中属少数派.费希尔指出,对于美联储实行的量化宽松计划等一系列特别措施而言,"楼市恢复活力"是一个令人忧虑的因素.

"房市已开始正常运转的事实让我相信,继续以当前速度购买MBS存在矫枉过正的风险.我建议应逐渐缩减购买规模,"费希尔表示.

但他同时补充道,上个月美国失业率仍保持在"恼人的高位"7.9%,且民间部门新增就业情况也不及预期.

美联储主席贝南克及大多数其他联储官员均偏向积极采取行动,因考虑到当前失业率仍居高不下且通胀率低于2%的目标水平,他们也不想干扰在过去三年一直停滞不前的经济复苏.疲弱的全球经济、美国增税和即将生效的政府大幅减支举措均构成风险.

不过,美联储越来越担忧,超宽松政策是否会为通胀高涨提供可乘之机,或者导致美联储遭遇亏损.

费希尔着重强调了第三个关键问题,即大规模购债或将扭曲市场,且在难以察觉的领域导致泡沫出现.