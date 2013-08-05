更新版-美国金融：达拉斯联储总裁费希尔称失业率下降促使联储更接近结束购债措施

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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费希尔自去年9月购债计划启动以来就对此计划表示反对，称量化宽松措施并不太有效。他还称担心购债可能引发未来的通胀或者导致市场扭曲。
美联储目前持有美国公债的约20%和全部抵押支持债券(MBS)的约25%，占据“这些关键市场的相当大份额”，他表示，“这的确成了一个难题。”
解开这一难题是一项微妙的任务。当贝南克提出美联储结束购债的可能时间表时，公债收益率(殖利率)大涨，而股市大跌。
“当合适的时机到来的时候，我们必须小心地移除购债计划，谨慎削减规模，这样才不至于引发市场动荡，”费希尔表示。
为了安抚市场，美联储官员已经强调过结束购债并不意味着美联储将很快升息。
在与美联储有直接业务往来的初级交易商当中，近半认为美联储将会在9月开始缩减买债，另一半认为缩减将稍晚进行。
“政策委员会在这个问题上将不得不摸着石头过河，”费希尔表示，并称疲弱的第二季国内生产总值(GDP)初值可能会得到修正。他还称对最近强劲的零售和制造业数据感到惊讶。“问题在于你如何感受事态的发展。”(完) (编译 孙茉莉/石冠兰/朱晓军；审校 张荻)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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