《美国经济焦点》美国经济可以禁受住刺激计划缩减的考验--达拉斯联储总裁

路透佛罗里达州奥兰多8月22日 - 美国达拉斯联储总裁费希尔周四表示，即便美国制造业及其他企业的经营状况受到了宽松货币政策的提振，但美国经济依然可以禁受住美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减资产购买刺激计划所带来的冲击。

费希尔表示，“依我看来，我认为经济已足够强劲，可以开始放慢第三轮量化宽松(QE3)的步伐了。”他是美联储19名政策制定者中的一员。

6月美联储主席贝南克表示，联储可能将在今年晚些时候开始缩减刺激计划。此番言论发表后，投资者就在猜想美联储将于何时开始放慢QE3的步伐。大多数市场观察人士预计，美联储将于9月采取行动，周四发表的一份对交易员的调查进一步印证了这一观点。