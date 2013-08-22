《美国经济焦点》美国经济可以禁受住刺激计划缩减的考验--达拉斯联储总裁

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透佛罗里达州奥兰多8月22日 - 美国达拉斯联储总裁费希尔周四表示，即便美国制造业及其他企业的经营状况受到了宽松货币政策的提振，但美国经济依然可以禁受住美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减资产购买刺激计划所带来的冲击。
费希尔表示，“依我看来，我认为经济已足够强劲，可以开始放慢第三轮量化宽松(QE3)的步伐了。”他是美联储19名政策制定者中的一员。
6月美联储主席贝南克表示，联储可能将在今年晚些时候开始缩减刺激计划。此番言论发表后，投资者就在猜想美联储将于何时开始放慢QE3的步伐。大多数市场观察人士预计，美联储将于9月采取行动，周四发表的一份对交易员的调查进一步印证了这一观点。
虽然美国经济仍保持着温和增长之势，而且上月失业率仍处于7.4%的高位，但较上年同期的8.2%已有所下降，而且过去几个月的经济数据也令人鼓舞。美联储2012年9月推出最新一轮债券购买计划，旨在刺激投资、聘雇及经济增长
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。