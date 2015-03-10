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债券 | 2015年 3月 10日 星期二 10:55 BJT

更新版 1-美国利率：达拉斯联储总裁费希尔呼吁推进升息进程

(新增费希尔演讲后发表的讲话)

路透休斯顿/华盛顿3月9日 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一在其任期最后演讲中表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应立即结束其宽松货币政策，推进升息进程，之后进行一连串的逐步升息。

费希尔对薪资增幅迟滞未予重视，指称那是滞后指标，并表示一旦能源价格走稳，通胀将反弹。

费希尔不断要求美联储尽早升息。他在美联储任职10年后，本月将离职。

“有人认为我们可以更急剧地升息，代替较早升息，我觉得这样做风险很大，”费希尔在讲话准备稿中表示，“我宁愿及早和逐步加息，而不是较晚和急剧加息。”

尽管费希尔等鹰派决策者这样认为，但美联储自2008年12月以来一直维持利率在近零水准不变。

美联储暗示准备在今年稍晚的时候升息，市场预期的时间框架是6月至9月。 　 费希尔在演讲后向记者称，他对美联储的改革建议已经引起参议院金融委员会主席谢尔比的关注。

　 谢尔比表示，改革美联储是参议院金融委员会2015年最优先考虑的事项。

　 上个月，费希尔就美联储结构提出了几项建议，包括取消纽约联储对货币政策的永久表决权，而让其它地区联储轮流表决。

　 费希尔还称，可以将监管华尔街银行业者的权力，转移给纽约以外其中一个联邦储备银行地区的监管机构，以解决“规制俘虏问题”。

费希尔表示，如果美国经济保持目前的增速，失业率将在年底时降到4.5%左右，这将是2007年5月以来的最低失业率。(完) (编译 许娜；审校　戴素萍)
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