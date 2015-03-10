更新版 1-美国利率：达拉斯联储总裁费希尔呼吁推进升息进程

美国人事：参议院投票确认克莱顿为SEC主席，最快周四正式上任
路透华盛顿5月2日 - 美国参议院周二投票确认由克莱顿(Jay Clayton)担任美国证券交易委员会(SEC)主席。SEC负责监督华尔街并制定相关规则。
(新增费希尔演讲后发表的讲话)
路透休斯顿/华盛顿3月9日 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一在其任期最后演讲中表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应立即结束其宽松货币政策，推进升息进程，之后进行一连串的逐步升息。
费希尔对薪资增幅迟滞未予重视，指称那是滞后指标，并表示一旦能源价格走稳，通胀将反弹。
费希尔不断要求美联储尽早升息。他在美联储任职10年后，本月将离职。
“有人认为我们可以更急剧地升息，代替较早升息，我觉得这样做风险很大，”费希尔在讲话准备稿中表示，“我宁愿及早和逐步加息，而不是较晚和急剧加息。”
尽管费希尔等鹰派决策者这样认为，但美联储自2008年12月以来一直维持利率在近零水准不变。
美联储暗示准备在今年稍晚的时候升息，市场预期的时间框架是6月至9月。 费希尔在演讲后向记者称，他对美联储的改革建议已经引起参议院金融委员会主席谢尔比的关注。
谢尔比表示，改革美联储是参议院金融委员会2015年最优先考虑的事项。
上个月，费希尔就美联储结构提出了几项建议，包括取消纽约联储对货币政策的永久表决权，而让其它地区联储轮流表决。
费希尔还称，可以将监管华尔街银行业者的权力，转移给纽约以外其中一个联邦储备银行地区的监管机构，以解决“规制俘虏问题”。
费希尔表示，如果美国经济保持目前的增速，失业率将在年底时降到4.5%左右，这将是2007年5月以来的最低失业率。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
路透华盛顿5月2日 - 美国参议院周二投票确认由克莱顿(Jay Clayton)担任美国证券交易委员会(SEC)主席。SEC负责监督华尔街并制定相关规则。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017 05/10/2017 10年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/11/2017 30年期公债 05/03
* 市场聚焦美联储周三货币政策声明 * 关注财政部再融资计划，寻找发行超长公债迹象 路透纽约5月2日 - 美国公债价格周二上扬，此前美国公布的汽车销 售数据疲弱，令市场担心消费者支出力道，且投资人等待美国联邦储备理 事会(FED/美联储)周三结束两日货币政策会议后发布的声明。 主要汽车生产商周二公布4月新车销售下滑。 此前包括上周国内生产总值(GDP)和之前的3月非农就业报告均显示经 济动能放缓。 “各大品牌汽车销售全面疲弱...库存大幅上升，”D.A. Davidson固 定收益交易部门副总裁Mary Ann Hurley表示。 市场预计，美联储将在周三宣布货币政策决定时维持利率不变，但投 资人等着看美联储是否会提及近期经济疲弱，以及是否会暗示可能在6月 会议上加息。 “如果汽车销售疲弱，肯定显示的是当前经济活动状况，而不是滞后 的指标。对我而言，这将令美联储6月加息的可能性降低。”Hurley称。 根据CME Group的FedWatch Tool，