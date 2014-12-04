美国经济：德州或从油价下跌中受益，至少目前如此--达拉斯联储总裁

路透达拉斯12月3日 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周三表示，美国主要产油区--德克萨斯州的生产足够多元化，因此总的来说，该州将从原油价格下跌中“受益”。

费希尔进一步回答道，德州银行业资本状况良好，也已准备好应对油价下跌。此前，他在达拉斯商业俱乐部(Dallas Business Club)发表演讲。