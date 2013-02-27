美国政经: 美联储在收紧政策时不应考虑政治面因素--达拉斯联储总裁

路透纽约2月27日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周三表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)未来改变宽松货币政策的时候"不应考虑政治因素".

费希尔表示,政界人士不应该忘记美联储过去几年来通过大规模购买资产,已经向政府输送了数以亿计的资金.(完) (编译 梁睿雪; 审校 张涛)