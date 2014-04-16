美国金融：达拉斯联储总裁费希尔称应继续缩减QE3规模，在今秋结束该计划

标题新闻：高盛称下周末美国政府部份关闭的机率为25%，若国会推迟批准支出议案机率将升至约30%
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路透奥斯丁4月16日 - 美国达拉斯联储总裁费希尔周三称，美国联邦储备理事会(FED/美联储)应继续缩减大规模购债计划的规模，在今秋结束该计划。他还表示，利率将保持在近零水平，至少至购债计划结束，或之后一段时间。
费希尔告诉记者，“我预见不到任何不继续缩减购债规模直至完全结束的理由。”
他表示，按照当前缩减购债计划，即所谓的第三轮量化宽松计划(QE3)，的速度计算，美联储可能在今秋结束该计划。
在说道何时升息时，他更加谨慎。
“我确定，联储将继续讨论如何提供更多有关升息路径考量的信息，以便市场能消化联储未来的行动，但我们距离上调指标利率还有一段时间，”费希尔称，“我不支持在QE3结束前升息。”(完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。