美国金融：达拉斯联储总裁费希尔称应继续缩减QE3规模，在今秋结束该计划

路透奥斯丁4月16日 - 美国达拉斯联储总裁费希尔周三称，美国联邦储备理事会(FED/美联储)应继续缩减大规模购债计划的规模，在今秋结束该计划。他还表示，利率将保持在近零水平，至少至购债计划结束，或之后一段时间。

费希尔告诉记者，“我预见不到任何不继续缩减购债规模直至完全结束的理由。”

他表示，按照当前缩减购债计划，即所谓的第三轮量化宽松计划(QE3)，的速度计算，美联储可能在今秋结束该计划。

在说道何时升息时，他更加谨慎。