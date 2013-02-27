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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 07:53 BJT

美国FED: 达拉斯联储银行总裁费希尔称应开始立即减少购买MBS和公债

路透纽约2月27日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周三表示

* 希望立即减少购买抵押支持债券(MBS)和公债

* 紧缩举措的一个选择是持有证券直至到期,但需要进行估算

* 美联储支持经济的政策工具从未用尽

* 美联储已经"射出很多子弹",必须富有创造性地拿出更多的政策构想

* 目前通胀问题并不紧迫.(完)
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