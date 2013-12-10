美国金融：费希尔建议美联储下周会议上立即开始缩减购债

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透芝加哥12月9日 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一表示，美国长期公债收益率(殖利率)已经上涨，这暗示投资者预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开始缩减大规模刺激政策。
费希尔表示，下周美联储开会时他将敦促同僚立即开始缩减购债计划。他还表示希望“在设定的时间框架”内逐步将购债缩减至零，这样市场就不会意外。
目前美联储每月购买850亿美元公债和住房抵押支持债券，以促进支出和就业。
费希尔表示，他担心某些地区楼价上涨过快，令人难以承受。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。