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货币新闻 | 2013年 12月 10日 星期二 08:33 BJT

美国金融：费希尔建议美联储下周会议上立即开始缩减购债

路透芝加哥12月9日 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一表示，美国长期公债收益率(殖利率)已经上涨，这暗示投资者预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开始缩减大规模刺激政策。

费希尔表示，下周美联储开会时他将敦促同僚立即开始缩减购债计划。他还表示希望“在设定的时间框架”内逐步将购债缩减至零，这样市场就不会意外。

目前美联储每月购买850亿美元公债和住房抵押支持债券，以促进支出和就业。

费希尔表示，他担心某些地区楼价上涨过快，令人难以承受。(完)

(编译 李春喜 审校　戴素萍)
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