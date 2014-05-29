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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 07:51 BJT

美国债市：5月28日止当周外国央行增持美国公债但减持机构债--FED

路透纽约5月29日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

截至5月28日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量增加79.65亿美元，至3.277兆(万亿)美元。

外国央行持有的美国公债当周增加85.27亿美元，至2.942兆美元。

外国央行持有的美国机构债当周减少3.65亿美元，至2,934.65亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选：

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(完)

(编译 许娜；审校 孙茉莉)
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