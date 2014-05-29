美国债市：5月28日止当周外国央行增持美国公债但减持机构债--FED

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透纽约5月29日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：
截至5月28日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量增加79.65亿美元，至3.277兆(万亿)美元。
外国央行持有的美国公债当周增加85.27亿美元，至2.942兆美元。
外国央行持有的美国机构债当周减少3.65亿美元，至2,934.65亿美元。
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(完)
(编译 许娜；审校 孙茉莉)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。