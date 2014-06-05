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债券 | 2014年 6月 6日 星期五 06:31 BJT

美国债市：6月4日止当周外国央行增持美国公债和机构债--FED

路透纽约6月5日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

截至6月4日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量增加298.23亿美元，至3.307兆(万亿)美元。

外国央行持有的美国公债当周增加289.22亿美元，至2.971兆美元。

外国央行持有的美国机构债当周亦增加8.44亿美元，至2,943.09亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选：

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(完)

(编译 许娜；审校 戴素萍)
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