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亚洲 | 2015年 1月 16日 星期五 07:10 BJT

美国债市：1月14日当周外国央行减持美国公债，但增持机构债--FED

路透纽约1月15日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

截至1月14日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量减少17.87亿美元，至3.296兆(万亿)美元。

外国央行持有的美国公债当周减少31.57亿美元，至2.962兆美元。

外国央行持有的美国机构债当周增加13.97亿美元，至2,922.46亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选：here(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
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