美国债市: 12月19日止当周外国央行增持美国公债但减持机构债--FED

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透纽约12月20日--- - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布的数据显示,截至12月19日止当周,外国央行持有的美国可交易债券总量增加131.2亿美元,达到3.234兆(万亿)美元.
托管持仓明细显示,外国央行持有的美国公债增加159亿美元,至2.883兆美元.
外国央行对房利美 和房贷美 等大型抵押贷款融资机构发行或担保的债券持有量减少31亿美元,至3,152亿美元.
美联储表示,其代为持有的"其他类别"债券票面价值增加3.25亿美元,至360亿美元.这些债券包括非流通美国公债、国际金融组织债券、公司债、资产支持债券(ABS)以及商业票据.
外国央行(尤其是亚洲国家央行)近年来一直是美国债券的大买家,其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一.中国和日本是持有美国公债最多的两个国家.
浏览美联储报告全文,请链接:(here).(完) (编译 王湄 审校 郑茵)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
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