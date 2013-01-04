美国债市: 1月2日止当周外国央行增持美国公债和机构债--FED

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
路透纽约1月3日 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布的数据显示,截至1月2日止当周,外国央行持有的美国可交易债券总量增加22亿美元,达到3.240兆(万亿)美元.
持仓明细显示,外国央行持有的美国公债增加21亿美元,至2.9兆美元.
外国央行对房利美 和房贷美 等大型抵押贷款融资机构发行或担保的债券持有量增加1.87亿美元,至3,112亿美元.
美联储表示,其代为持有的"其他类别"债券票面价值减少6,600万美元,至360亿美元.这些债券包括非流通美国公债、国际金融组织债券、公司债、资产支持债券(ABS)以及商业票据.
外国央行(尤其是亚洲国家央行)近年来一直是美国债券的大买家,其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一.中国和日本是持有美国公债最多的两个国家.
浏览美联储报告全文,请链接:(here).(完) (编译 王翔琼; 审校 张涛)
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。