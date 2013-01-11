美国债市: 1月9日止当周外国央行增持美国公债但减持机构债--FED

路透纽约1月10日 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布的数据显示,截至1月9日止当周,外国央行持有的美国可交易债券总量增加99亿美元,达到3.251兆(万亿)美元.

持仓明细显示,外国央行持有的美国公债增加113亿美元,至2.905兆美元.

外国央行对房利美 和房贷美 等大型抵押贷款融资机构发行或担保的债券持有量减少13亿美元,至3,100亿美元.

美联储表示,其代为持有的"其他类别"债券票面价值减少1.08亿美元,至360亿美元.这些债券包括非流通美国公债、国际金融组织债券、公司债、资产支持债券(ABS)以及商业票据.

外国央行(尤其是亚洲国家央行)近年来一直是美国债券的大买家,其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一.中国和日本是持有美国公债最多的两个国家.

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