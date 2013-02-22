美国债市: 2月20日止当周外国央行增持美国债券--FED

中国企业：西王集团全面接管齐星集团，百亿债务危机警报暂时解除
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透纽约2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布的数据显示,截至2月20日当周,外国央行持有的美国可交易债券总量增加95亿美元,至3.31兆(万亿)美元.
托管持仓明细显示,外国央行持有的美国公债增加118亿美元,至3.00兆美元.
外国央行对房利美 和房贷美 等大型抵押贷款融资机构发行或担保的债券持有量减少30亿美元,至3,020亿美元.
美联储表示,其代为持有并按面值报告的"其他类别"债券增加6.12亿美元,至380亿美元.这些债券包括非流通美国公债、国际金融组织债券、公司债、资产支持债券(ABS)以及商业票据.
外国央行(尤其是亚洲国家央行)近年来一直是美国债券的大买家,其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一.中国和日本是持有美国公债最多的两个国家.
浏览美联储报告全文,请点选链接: (here).(完) (编译 戴素萍; 审校 张涛)
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
以下为路透中文新闻为您整理的3月27日-31日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周贬0.06%。本周汇价先扬后抑，前半周投资者对特朗普财政支出刺激前景失望，美元指数跌至11月以来最低，人民币大幅升至一个月新高；而英国在周三正式启动脱欧程序，刺激欧元走弱美元走升，人民币小步贬值，中资大行则提供美元流动性以支撑汇价。在四月习近平访美和对中国汇率操纵国的判定出结果之前，人民币料基本稳定。 公开市场操作: --在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放助力央行当周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。
中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良好，有望延续至二季度。