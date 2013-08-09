美国债市：8月7日止当周外国央行减持美国公债和机构债--FED

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透纽约8月8日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示，截至8月7日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量减少7.67亿美元，至3.3兆(万亿)美元。
托管持仓明细显示，外国央行持有的美国公债减少5.41亿美元，至2.9兆美元。
外国央行对房利美 和房贷美 等大型抵押贷款融资机构发行或担保的证券持有量减少3.4亿美元，至3,080亿美元。
美联储表示，其代为持有并按面值报告的“其他类别”债券增加1.14亿美元，至373亿美元。这些债券包括非流通美国公债、国际金融组织债券、公司债、有资产担保的证券(ABS)以及商业票据。
外国央行(尤其是亚洲国家央行)近年来一直是美国债券的大买家，其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一。中国和日本是持有美国公债最多的两个国家。
浏览美联储报告全文，请点选链接：(here)。(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。