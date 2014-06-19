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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 07:18 BJT

美国债市：6月18日止当周外国央行增持美国公债，但减持机构债--FED

路透纽约6月19日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

截至6月18日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量增加73.31亿美元，至3.314兆(万亿)美元。

外国央行持有的美国公债当周增加98.7亿美元，至2.981兆美元。

外国央行持有的美国机构债当周亦减少26.71亿美元，至2,916.15亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选：

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(完)

(编译 许娜；审校 徐文焰)
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