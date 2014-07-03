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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 07:24 BJT

美国债市：7月2日止当周外国央行减持美国公债和机构债--FED

路透纽约7月3日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

截至7月2日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量减少18.52亿美元，至3.304兆(万亿)美元。

外国央行持有的美国公债当周减少21.34亿美元，至2.970兆美元。

外国央行持有的美国机构债当周亦减少4.92亿美元，至2,917.87亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选：

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(完)

(编译 许娜；审校 王兴亚)
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